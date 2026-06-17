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Ach-Chu'ara'
110
26:110
فاتقوا الله واطيعون ١١٠
فَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ١١٠
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Craignez Allah donc, et obéissez-moi !"
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Rebar Kurdish Tafsir
[
فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ (١١٠)
] وه ئێوه تهقوای خوای گهوره بكهن وه گوێڕایهڵى من بكهن.