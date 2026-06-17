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Ach-Chu'ara'
107
26:107
اني لكم رسول امين ١٠٧
إِنِّى لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌۭ ١٠٧
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Je suis pour vous un messager digne de confiance.
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Rebar Kurdish Tafsir
[
إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ (١٠٧)
] لهبهر ئهوهی بهدڵنیایى من پێغهمبهرێكی ئهمینم بۆ ئێوهو ئهمینم لهوهی كه پێتانی ڕائهگهیهنم لهلایهن خواى گهورهوهو هیچى لێ زیادو كهم ناكهم.