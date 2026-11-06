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Tafsir Fathul Majid - Tafsir de la Sourate An-Nisa', verset 97
An-Nisa'
97
4:97
ان الذين توفاهم الملايكة ظالمي انفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الارض قالوا الم تكن ارض الله واسعة فتهاجروا فيها فاولايك ماواهم جهنم وساءت مصيرا ٩٧
إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَفَّىٰهُمُ ٱلْمَلَـٰٓئِكَةُ ظَالِمِىٓ أَنفُسِهِمْ قَالُوا۟ فِيمَ كُنتُمْ ۖ قَالُوا۟ كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِى ٱلْأَرْضِ ۚ قَالُوٓا۟ أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ ٱللَّهِ وَٰسِعَةًۭ فَتُهَاجِرُوا۟ فِيهَا ۚ فَأُو۟لَـٰٓئِكَ مَأْوَىٰهُمْ جَهَنَّمُ ۖ وَسَآءَتْ مَصِيرًا ٩٧
إِنَّ
ﱰ
ٱلَّذِينَ
ﱱ
تَوَفَّىٰهُمُ
ﱲ
ٱلۡمَلَٰٓئِكَةُ
ﱳ
ظَالِمِيٓ
ﱴ
أَنفُسِهِمۡ
ﱵ
قَالُواْ
ﱶ
فِيمَ
ﱷ
كُنتُمۡۖ
ﱸﱹ
قَالُواْ
ﱺ
كُنَّا
ﱻ
مُسۡتَضۡعَفِينَ
ﱼ
فِي
ﱽ
ٱلۡأَرۡضِۚ
ﱾﱿ
قَالُوٓاْ
ﲀ
أَلَمۡ
ﲁ
تَكُنۡ
ﲂ
أَرۡضُ
ﲃ
ٱللَّهِ
ﲄ
وَٰسِعَةٗ
ﲅ
فَتُهَاجِرُواْ
ﲆ
فِيهَاۚ
ﲇﲈ
فَأُوْلَٰٓئِكَ
ﲉ
مَأۡوَىٰهُمۡ
ﲊ
جَهَنَّمُۖ
ﲋﲌ
وَسَآءَتۡ
ﲍ
مَصِيرًا
ﲎ
٩٧
ﲏ
Ceux qui ont fait du tort à eux-mêmes, les Anges enlèveront leurs âmes en disant : "Où en étiez-vous ?" (À propos de votre religion) - "Nous étions impuissants sur terre", diront-ils. Alors les Anges diront : "La terre d’Allah n’était-elle pas assez vaste pour vous permettre d’émigrer ?" Voilà bien ceux dont le refuge est l’Enfer. Et quelle mauvaise destination !
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