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Tafsir Fathul Majid - Tafsir de la Sourate An-Nisa', verset 95
An-Nisa'
95
4:95
لا يستوي القاعدون من المومنين غير اولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله باموالهم وانفسهم فضل الله المجاهدين باموالهم وانفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين اجرا عظيما ٩٥
لَّا يَسْتَوِى ٱلْقَـٰعِدُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُو۟لِى ٱلضَّرَرِ وَٱلْمُجَـٰهِدُونَ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمْوَٰلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ ۚ فَضَّلَ ٱللَّهُ ٱلْمُجَـٰهِدِينَ بِأَمْوَٰلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ عَلَى ٱلْقَـٰعِدِينَ دَرَجَةًۭ ۚ وَكُلًّۭا وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْحُسْنَىٰ ۚ وَفَضَّلَ ٱللَّهُ ٱلْمُجَـٰهِدِينَ عَلَى ٱلْقَـٰعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًۭا ٩٥
لَّا
ﱁ
يَسۡتَوِي
ﱂ
ٱلۡقَٰعِدُونَ
ﱃ
مِنَ
ﱄ
ٱلۡمُؤۡمِنِينَ
ﱅ
غَيۡرُ
ﱆ
أُوْلِي
ﱇ
ٱلضَّرَرِ
ﱈ
وَٱلۡمُجَٰهِدُونَ
ﱉ
فِي
ﱊ
سَبِيلِ
ﱋ
ٱللَّهِ
ﱌ
بِأَمۡوَٰلِهِمۡ
ﱍ
وَأَنفُسِهِمۡۚ
ﱎﱏ
فَضَّلَ
ﱐ
ٱللَّهُ
ﱑ
ٱلۡمُجَٰهِدِينَ
ﱒ
بِأَمۡوَٰلِهِمۡ
ﱓ
وَأَنفُسِهِمۡ
ﱔ
عَلَى
ﱕ
ٱلۡقَٰعِدِينَ
ﱖ
دَرَجَةٗۚ
ﱗﱘ
وَكُلّٗا
ﱙ
وَعَدَ
ﱚ
ٱللَّهُ
ﱛ
ٱلۡحُسۡنَىٰۚ
ﱜﱝ
وَفَضَّلَ
ﱞ
ٱللَّهُ
ﱟ
ٱلۡمُجَٰهِدِينَ
ﱠ
عَلَى
ﱡ
ٱلۡقَٰعِدِينَ
ﱢ
أَجۡرًا
ﱣ
عَظِيمٗا
ﱤ
٩٥
ﱥ
Ne sont pas égaux ceux des croyants qui restent chez eux - sauf ceux qui ont quelques infirmité - et ceux qui luttent corps et biens dans le sentier d’Allah. Allah donne à ceux qui luttent corps et biens un degré d’excellence sur ceux qui restent chez eux. Et à chacun Allah a promis la meilleure récompense; et Allah a mis les combattants au-dessus des non combattants en leur accordant une rétribution immense;
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