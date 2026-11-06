Rebar Kurdish Tafsir - Tafsir de la Sourate An-Nisa', verset 95

{موجاهیدانو دانیشتووان یەكسان نین} [ لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ ] ئهو كهسانهی كه دانیشتوونه له باوهڕداران و جیهاد ناكهن یهكسان نین لهگهڵ ئهو كهسانهی كه جیهاد ئهكهن له پێناو خوای گهوره بهماڵ و نهفسی خۆیان، كه ئهم ئایهته دابهزى پێغهمبهری خوا- صلى الله عليه وسلم - بانگى (زهید)ى كردو ئهویش نوسى، وه (عبدالله¬ى كوڕى ئوم مهكتوم) كه نابینا بوو شهكواى نابیناییهكهى كرد خواى گهوره ئهم بهشهى ترى دابهزاند: [ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ ] تهنها ئهوانهی كه عوزری شهرعیان ههیه له كوێر و شهل و نهخۆش ئهوانه عوزرهكهیان قبووڵه وه لهو پاداشته بهشدارن [ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً ] ئهو موجاهیدانهی بهماڵ و نهفسی خۆیان جیهاد ئهكهن خوای گهوره فهزڵیانی داوه بهسهر ئهو كهسانهی كه دانیشتوونه به پلهیهك، واته: پلهیهكی یهكجار گهوره ئهجرو پاداشتێكی یهكجار گهورهیان ههیه [ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى ] بهڵام ههردوو لایان ئهوانهی كه جیهاد ئهكهن و ئهوانهیشى كه نایكهن مادام باوهڕدارن خوای گهوره بهڵێنی پاداشت و بهههشتی بهههردوو لایان داوه، ئهمهیش بهڵگهیه لهسهر ئهوهى كه جیهاد فهرزی كیفایهیه [ وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا (٩٥) ] دیسان خوای گهوره جهخت دهكاتهوه كه فهزڵی موجاهیدهكانی داوه بهسهر ئهو كهسانهى كه دانیشتوونهو جیهاد ناكهن به ئهجرو پاداشتێكی یهكجار گهوره.