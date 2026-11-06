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Tafsir Fathul Majid - Tafsir de la Sourate An-Nisa', verset 90
An-Nisa'
90
4:90
الا الذين يصلون الى قوم بينكم وبينهم ميثاق او جاءوكم حصرت صدورهم ان يقاتلوكم او يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فان اعتزلوكم فلم يقاتلوكم والقوا اليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا ٩٠
إِلَّا ٱلَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمٍۭ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَـٰقٌ أَوْ جَآءُوكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ أَن يُقَـٰتِلُوكُمْ أَوْ يُقَـٰتِلُوا۟ قَوْمَهُمْ ۚ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَـٰتَلُوكُمْ ۚ فَإِنِ ٱعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَـٰتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا۟ إِلَيْكُمُ ٱلسَّلَمَ فَمَا جَعَلَ ٱللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًۭا ٩٠
إِلَّا
ﲏ
ٱلَّذِينَ
ﲐ
يَصِلُونَ
ﲑ
إِلَىٰ
ﲒ
قَوۡمِۭ
ﲓ
بَيۡنَكُمۡ
ﲔ
وَبَيۡنَهُم
ﲕ
مِّيثَٰقٌ
ﲖ
أَوۡ
ﲗ
جَآءُوكُمۡ
ﲘ
حَصِرَتۡ
ﲙ
صُدُورُهُمۡ
ﲚ
أَن
ﲛ
يُقَٰتِلُوكُمۡ
ﲜ
أَوۡ
ﲝ
يُقَٰتِلُواْ
ﲞ
قَوۡمَهُمۡۚ
ﲟﲠ
وَلَوۡ
ﲡ
شَآءَ
ﲢ
ٱللَّهُ
ﲣ
لَسَلَّطَهُمۡ
ﲤ
عَلَيۡكُمۡ
ﲥ
فَلَقَٰتَلُوكُمۡۚ
ﲦﲧ
فَإِنِ
ﲨ
ٱعۡتَزَلُوكُمۡ
ﲩ
فَلَمۡ
ﲪ
يُقَٰتِلُوكُمۡ
ﲫ
وَأَلۡقَوۡاْ
ﲬ
إِلَيۡكُمُ
ﲭ
ٱلسَّلَمَ
ﲮ
فَمَا
ﲯ
جَعَلَ
ﲰ
ٱللَّهُ
ﲱ
لَكُمۡ
ﲲ
عَلَيۡهِمۡ
ﲳ
سَبِيلٗا
ﲴ
٩٠
ﲵ
excepté ceux qui se joignent à un groupe avec lequel vous avez conclu une alliance, ou ceux qui viennent chez vous, le cœur serré d’avoir à vous combattre ou à combattre leur propre tribu. Si Allah avait voulu, Il leur aurait donné l’audace (et la force) contre vous, et ils vous auraient certainement combattu. (Par conséquent,) s’ils restent neutres à votre égard et ne vous combattent point, et qu’ils vous offrent la paix, alors, Allah ne vous donne pas de chemin contre eux.
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