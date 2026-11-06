Arabic Tanweer Tafseer - Tafsir de la Sourate An-Nisa', verset 87

(ص-١٤٨)﴿اللَّهُ لا إلَهَ إلّا هو لَيَجْمَعَنَّكم إلى يَوْمِ القِيامَةِ لا رَيْبَ فِيهِ ومَن أصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا﴾ . اسْتِئْنافٌ ابْتِدائِيٌّ، جَمَعَ تَمْجِيدَ اللَّهِ، وتَهْدِيدًا، وتَحْذِيرًا مِن مُخالَفَةِ أمْرِهِ، وتَقْرِيرًا لِلْإيمانِ بِيَوْمِ البَعْثِ، ورَدًّا لِإشْراكِ بَعْضِ المُنافِقِينَ وإنْكارِهِمُ البَعْثَ. فاسْمُ الجَلالَةِ مُبْتَدَأٌ. وجُمْلَةُ ﴿لا إلَهَ إلّا هُوَ﴾ مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَ المُبْتَدَأِ وخَبَرِهِ لِتَمْجِيدِ اللَّهِ. وجُمْلَةُ ”لَيَجْمَعَنَّكم“ جَوابُ قَسَمٍ مَحْذُوفٍ واقِعٍ جَمِيعُهُ مَوْقِعَ الخَبَرِ عَنِ اسْمِ الجَلالَةِ. وأُكِّدَ هَذا الخَبَرُ: بِلامِ القَسَمِ، ونُونِ التَّوْكِيدِ، وبِتَقْدِيمِ المُسْنَدِ إلَيْهِ عَلى الخَبَرِ الفِعْلِيِّ، لِتَقْوِيَةِ تَحْقِيقِ هَذا الخَبَرِ، إبْطالًا لِإنْكارِ الَّذِينَ أنْكَرُوا البَعْثَ. ومَعْنى لا رَيْبَ فِيهِ نَفْيٌ أنْ يَتَطَرَّقَهُ جِنْسُ الرَّيْبِ والشَّكِّ أيْ في مَجِيئِهِ، والمَقْصُودُ لا رَيْبَ حَقِيقِيًّا فِيهِ، أوْ أنَّ ارْتِيابَ المُرْتابِينَ لِوَهَنِهِ نُزِّلَ مَنزِلَةَ الجِنْسِ المَعْدُومِ. والِاسْتِفْهامُ عَنْ أنْ يَكُونَ أحَدٌ أصْدَقَ مِنَ اللَّهِ هو اسْتِفْهامٌ إنْكارِيٌّ. و”حَدِيثًا“ تَمْيِيزٌ لِنِسْبَةِ فِعْلِ التَّفْضِيلِ.