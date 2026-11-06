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Tafsir Fathul Majid - Tafsir de la Sourate An-Nisa', verset 84
An-Nisa'
84
4:84
فقاتل في سبيل الله لا تكلف الا نفسك وحرض المومنين عسى الله ان يكف باس الذين كفروا والله اشد باسا واشد تنكيلا ٨٤
فَقَـٰتِلْ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ ۚ وَحَرِّضِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۖ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَكُفَّ بَأْسَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ ۚ وَٱللَّهُ أَشَدُّ بَأْسًۭا وَأَشَدُّ تَنكِيلًۭا ٨٤
فَقَٰتِلۡ
ﲛ
فِي
ﲜ
سَبِيلِ
ﲝ
ٱللَّهِ
ﲞ
لَا
ﲟ
تُكَلَّفُ
ﲠ
إِلَّا
ﲡ
نَفۡسَكَۚ
ﲢﲣ
وَحَرِّضِ
ﲤ
ٱلۡمُؤۡمِنِينَۖ
ﲥﲦ
عَسَى
ﲧ
ٱللَّهُ
ﲨ
أَن
ﲩ
يَكُفَّ
ﲪ
بَأۡسَ
ﲫ
ٱلَّذِينَ
ﲬ
كَفَرُواْۚ
ﲭﲮ
وَٱللَّهُ
ﲯ
أَشَدُّ
ﲰ
بَأۡسٗا
ﲱ
وَأَشَدُّ
ﲲ
تَنكِيلٗا
ﲳ
٨٤
ﲴ
Combats donc dans le sentier d’Allah, tu n’es responsable que de toi même, et incite les croyants (au combat) Allah arrêtera certes la violence des mécréants. Allah est plus redoutable en force et plus sévère en punition.
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