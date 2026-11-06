Se connecter
Se connecter
Se connecter
Sélectionner la langue
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir Fathul Majid - Tafsir de la Sourate An-Nisa', verset 82
An-Nisa'
82
4:82
افلا يتدبرون القران ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا ٨٢
أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَانَ ۚ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ ٱللَّهِ لَوَجَدُوا۟ فِيهِ ٱخْتِلَـٰفًۭا كَثِيرًۭا ٨٢
أَفَلَا
ﱫ
يَتَدَبَّرُونَ
ﱬ
ٱلۡقُرۡءَانَۚ
ﱭﱮ
وَلَوۡ
ﱯ
كَانَ
ﱰ
مِنۡ
ﱱ
عِندِ
ﱲ
غَيۡرِ
ﱳ
ٱللَّهِ
ﱴ
لَوَجَدُواْ
ﱵ
فِيهِ
ﱶ
ٱخۡتِلَٰفٗا
ﱷ
كَثِيرٗا
ﱸ
٨٢
ﱹ
Ne méditent-ils donc pas sur le Coran? S’il provenait d’un autre qu’Allah, ils y trouveraient certes maintes contradictions !
Tafsirs
Niveaux
Leçons
Réflexions
Réponses
Qiraat
Hadith
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid n'est pas disponible pour le verset actuel.