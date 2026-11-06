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Tafsir Fathul Majid - Tafsir de la Sourate An-Nisa', verset 81
An-Nisa'
81
4:81
ويقولون طاعة فاذا برزوا من عندك بيت طايفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فاعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا ٨١
وَيَقُولُونَ طَاعَةٌۭ فَإِذَا بَرَزُوا۟ مِنْ عِندِكَ بَيَّتَ طَآئِفَةٌۭ مِّنْهُمْ غَيْرَ ٱلَّذِى تَقُولُ ۖ وَٱللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ ۖ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ ۚ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ وَكِيلًا ٨١
وَيَقُولُونَ
ﱏ
طَاعَةٞ
ﱐ
فَإِذَا
ﱑ
بَرَزُواْ
ﱒ
مِنۡ
ﱓ
عِندِكَ
ﱔ
بَيَّتَ
ﱕ
طَآئِفَةٞ
ﱖ
مِّنۡهُمۡ
ﱗ
غَيۡرَ
ﱘ
ٱلَّذِي
ﱙ
تَقُولُۖ
ﱚﱛ
وَٱللَّهُ
ﱜ
يَكۡتُبُ
ﱝ
مَا
ﱞ
يُبَيِّتُونَۖ
ﱟﱠ
فَأَعۡرِضۡ
ﱡ
عَنۡهُمۡ
ﱢ
وَتَوَكَّلۡ
ﱣ
عَلَى
ﱤ
ٱللَّهِۚ
ﱥﱦ
وَكَفَىٰ
ﱧ
بِٱللَّهِ
ﱨ
وَكِيلًا
ﱩ
٨١
ﱪ
Ils disent : "Obéissance !" Puis sitôt sortis de chez toi, une partie d’entre eux délibère au cours de la nuit de tout autre chose que ce qu’elle t’a dit. [Cependant] Allah enregistre ce qu’ils font la nuit. Pardonne-leur donc et place ta confiance en Allah. Et Allah suffit comme Protecteur.
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Tafsir Fathul Majid
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