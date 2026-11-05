Rebar Kurdish Tafsir - Tafsir de la Sourate An-Nisa', verset 79

[ مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ] ئهی مرۆڤ تۆ تووشی ههر چاكهیهك ببی له ڕزق و ڕۆزی و نازو نیعمهت و لهشساغی ئهمه ههمووی لهلایهن خوای گهورهوهیه [ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ ] وه ئهگهر تووشی دهردو بهڵاو نهخۆشی و ناخۆشی ببی ئهوه بههۆی تاوانی خۆتهوهیه، وه ئهگهر ئارام بگریت و سوپاسگوزار بیت ئهوه خوای گهوره ئهیكاته هۆى سڕینهوهى تاوانهكانت و بهرز بوونهوهى پلهت [ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا ] وه ئهی محمد- صلى الله عليه وسلم - تۆمان ناردووه وهكو پێغهمبهرێك بۆ لای خهڵكی كه دینهكهیان پێ بگهیهنی تهنها ئیشت ئهوهیه [ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا (٧٩) ] وه خوای گهوره بهسه كه شایهت بێ لهنێوان تۆو خهڵكیدا.