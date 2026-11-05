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Tafsir Fathul Majid - Tafsir de la Sourate An-Nisa', verset 73
An-Nisa'
73
4:73
ولين اصابكم فضل من الله ليقولن كان لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فافوز فوزا عظيما ٧٣
وَلَئِنْ أَصَـٰبَكُمْ فَضْلٌۭ مِّنَ ٱللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَن لَّمْ تَكُنۢ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُۥ مَوَدَّةٌۭ يَـٰلَيْتَنِى كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًۭا ٧٣
وَلَئِنۡ
ﲣ
أَصَٰبَكُمۡ
ﲤ
فَضۡلٞ
ﲥ
مِّنَ
ﲦ
ٱللَّهِ
ﲧ
لَيَقُولَنَّ
ﲨ
كَأَن
ﲩ
لَّمۡ
ﲪ
تَكُنۢ
ﲫ
بَيۡنَكُمۡ
ﲬ
وَبَيۡنَهُۥ
ﲭ
مَوَدَّةٞ
ﲮ
يَٰلَيۡتَنِي
ﲯ
كُنتُ
ﲰ
مَعَهُمۡ
ﲱ
فَأَفُوزَ
ﲲ
فَوۡزًا
ﲳ
عَظِيمٗا
ﲴ
٧٣
ﲵ
et si une grâce qui vous atteint de la part d’Allah, il se mettra, certes, à dire, comme s’il n’y avait aucune affection entre vous et lui : "Quel dommage ! Si j’avais été avec eux, j’aurais alors acquis un immense gain ."
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Tafsir Fathul Majid
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