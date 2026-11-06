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Tafsir Fathul Majid - Tafsir de la Sourate An-Nisa', verset 163
An-Nisa'
163
4:163
۞ انا اوحينا اليك كما اوحينا الى نوح والنبيين من بعده واوحينا الى ابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب والاسباط وعيسى وايوب ويونس وهارون وسليمان واتينا داوود زبورا ١٦٣
۞ إِنَّآ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ كَمَآ أَوْحَيْنَآ إِلَىٰ نُوحٍۢ وَٱلنَّبِيِّـۧنَ مِنۢ بَعْدِهِۦ ۚ وَأَوْحَيْنَآ إِلَىٰٓ إِبْرَٰهِيمَ وَإِسْمَـٰعِيلَ وَإِسْحَـٰقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَعِيسَىٰ وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَـٰرُونَ وَسُلَيْمَـٰنَ ۚ وَءَاتَيْنَا دَاوُۥدَ زَبُورًۭا ١٦٣
۞ إِنَّآ
ﱁ ﱂ
أَوۡحَيۡنَآ
ﱃ
إِلَيۡكَ
ﱄ
كَمَآ
ﱅ
أَوۡحَيۡنَآ
ﱆ
إِلَىٰ
ﱇ
نُوحٖ
ﱈ
وَٱلنَّبِيِّـۧنَ
ﱉ
مِنۢ
ﱊ
بَعۡدِهِۦۚ
ﱋﱌ
وَأَوۡحَيۡنَآ
ﱍ
إِلَىٰٓ
ﱎ
إِبۡرَٰهِيمَ
ﱏ
وَإِسۡمَٰعِيلَ
ﱐ
وَإِسۡحَٰقَ
ﱑ
وَيَعۡقُوبَ
ﱒ
وَٱلۡأَسۡبَاطِ
ﱓ
وَعِيسَىٰ
ﱔ
وَأَيُّوبَ
ﱕ
وَيُونُسَ
ﱖ
وَهَٰرُونَ
ﱗ
وَسُلَيۡمَٰنَۚ
ﱘﱙ
وَءَاتَيۡنَا
ﱚ
دَاوُۥدَ
ﱛ
زَبُورٗا
ﱜ
١٦٣
ﱝ
Nous t’avons fait une révélation comme Nous fîmes à Noé et aux Prophètes après lui. Et Nous avons fait révélation à Abraham, à Ismaël, à Isaac, à Jacob, aux Tribus, à Jésus, à Job, à Jonas, à Aaron et à Salomon, et Nous avons donné les Psaumes (Az-Zabûr) à David.
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