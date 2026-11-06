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Tafsir Fathul Majid - Tafsir de la Sourate An-Nisa', verset 162
An-Nisa'
162
4:162
لاكن الراسخون في العلم منهم والمومنون يومنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك والمقيمين الصلاة والموتون الزكاة والمومنون بالله واليوم الاخر اولايك سنوتيهم اجرا عظيما ١٦٢
لَّـٰكِنِ ٱلرَّٰسِخُونَ فِى ٱلْعِلْمِ مِنْهُمْ وَٱلْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَآ أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَآ أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ ۚ وَٱلْمُقِيمِينَ ٱلصَّلَوٰةَ ۚ وَٱلْمُؤْتُونَ ٱلزَّكَوٰةَ وَٱلْمُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْـَٔاخِرِ أُو۟لَـٰٓئِكَ سَنُؤْتِيهِمْ أَجْرًا عَظِيمًا ١٦٢
لَّٰكِنِ
ﲿ
ٱلرَّٰسِخُونَ
ﳀ
فِي
ﳁ
ٱلۡعِلۡمِ
ﳂ
مِنۡهُمۡ
ﳃ
وَٱلۡمُؤۡمِنُونَ
ﳄ
يُؤۡمِنُونَ
ﳅ
بِمَآ
ﳆ
أُنزِلَ
ﳇ
إِلَيۡكَ
ﳈ
وَمَآ
ﳉ
أُنزِلَ
ﳊ
مِن
ﳋ
قَبۡلِكَۚ
ﳌﳍ
وَٱلۡمُقِيمِينَ
ﳎ
ٱلصَّلَوٰةَۚ
ﳏﳐ
وَٱلۡمُؤۡتُونَ
ﳑ
ٱلزَّكَوٰةَ
ﳒ
وَٱلۡمُؤۡمِنُونَ
ﳓ
بِٱللَّهِ
ﳔ
وَٱلۡيَوۡمِ
ﳕ
ٱلۡأٓخِرِ
ﳖ
أُوْلَٰٓئِكَ
ﳗ
سَنُؤۡتِيهِمۡ
ﳘ
أَجۡرًا
ﳙ
عَظِيمًا
ﳚ
١٦٢
ﳛ
Mais ceux d’entre eux qui sont enracinés dans la connaissance, ainsi que les croyants , (tous) ont foi à ce qu’on a fait descendre sur toi et à ce qu’on a fait descendre avant toi. Et quant à ceux qui accomplissent la prière (As-Salât), s’acquittent de l’aumône (Az-Zakât) et croient en Allah et au Jour Dernier, ceux-là Nous leur donnerons une énorme récompense.
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