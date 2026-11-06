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Tafsir Fathul Majid - Tafsir de la Sourate An-Nisa', verset 161
An-Nisa'
161
4:161
واخذهم الربا وقد نهوا عنه واكلهم اموال الناس بالباطل واعتدنا للكافرين منهم عذابا اليما ١٦١
وَأَخْذِهِمُ ٱلرِّبَوٰا۟ وَقَدْ نُهُوا۟ عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَٰلَ ٱلنَّاسِ بِٱلْبَـٰطِلِ ۚ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَـٰفِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًۭا ١٦١
وَأَخۡذِهِمُ
ﲯ
ٱلرِّبَوٰاْ
ﲰ
وَقَدۡ
ﲱ
نُهُواْ
ﲲ
عَنۡهُ
ﲳ
وَأَكۡلِهِمۡ
ﲴ
أَمۡوَٰلَ
ﲵ
ٱلنَّاسِ
ﲶ
بِٱلۡبَٰطِلِۚ
ﲷﲸ
وَأَعۡتَدۡنَا
ﲹ
لِلۡكَٰفِرِينَ
ﲺ
مِنۡهُمۡ
ﲻ
عَذَابًا
ﲼ
أَلِيمٗا
ﲽ
١٦١
ﲾ
et à cause de ce qu’ils prennent l'intérêt - qui leur était pourtant interdit - et parce qu’ils mangent illégalement les biens des gens. A ceux d’entre eux qui sont mécréants Nous avons préparé un châtiment douloureux.
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Tafsir Fathul Majid
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