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Tafsir Fathul Majid - Tafsir de la Sourate An-Nisa', verset 160
An-Nisa'
160
4:160
فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات احلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا ١٦٠
فَبِظُلْمٍۢ مِّنَ ٱلَّذِينَ هَادُوا۟ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَـٰتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ كَثِيرًۭا ١٦٠
فَبِظُلۡمٖ
ﲠ
مِّنَ
ﲡ
ٱلَّذِينَ
ﲢ
هَادُواْ
ﲣ
حَرَّمۡنَا
ﲤ
عَلَيۡهِمۡ
ﲥ
طَيِّبَٰتٍ
ﲦ
أُحِلَّتۡ
ﲧ
لَهُمۡ
ﲨ
وَبِصَدِّهِمۡ
ﲩ
عَن
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سَبِيلِ
ﲫ
ٱللَّهِ
ﲬ
كَثِيرٗا
ﲭ
١٦٠
ﲮ
C’est à cause de l'iniquité des Juifs que Nous leur avons rendu illicites les bonnes nourritures qui leur étaient licites, et aussi à cause de ce qu’ils obstruent le sentier d’Allah, (à eux-mêmes et) à beaucoup de monde,
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