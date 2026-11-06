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Tafsir Fathul Majid - Tafsir de la Sourate An-Nisa', verset 155
An-Nisa'
155
4:155
فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بايات الله وقتلهم الانبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يومنون الا قليلا ١٥٥
فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَـٰقَهُمْ وَكُفْرِهِم بِـَٔايَـٰتِ ٱللَّهِ وَقَتْلِهِمُ ٱلْأَنۢبِيَآءَ بِغَيْرِ حَقٍّۢ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌۢ ۚ بَلْ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًۭا ١٥٥
فَبِمَا
ﱁ
نَقۡضِهِم
ﱂ
مِّيثَٰقَهُمۡ
ﱃ
وَكُفۡرِهِم
ﱄ
بِـَٔايَٰتِ
ﱅ
ٱللَّهِ
ﱆ
وَقَتۡلِهِمُ
ﱇ
ٱلۡأَنۢبِيَآءَ
ﱈ
بِغَيۡرِ
ﱉ
حَقّٖ
ﱊ
وَقَوۡلِهِمۡ
ﱋ
قُلُوبُنَا
ﱌ
غُلۡفُۢۚ
ﱍﱎ
بَلۡ
ﱏ
طَبَعَ
ﱐ
ٱللَّهُ
ﱑ
عَلَيۡهَا
ﱒ
بِكُفۡرِهِمۡ
ﱓ
فَلَا
ﱔ
يُؤۡمِنُونَ
ﱕ
إِلَّا
ﱖ
قَلِيلٗا
ﱗ
١٥٥
ﱘ
(Nous les avons maudits) à cause de leur rupture de l’engagement, leur mécréance aux signes d’Allah, leur meurtre injustifié des Prophètes, et leur parole : "Nos cœurs sont (enveloppés) et imperméables." En réalité, c’est Allah qui a scellé leurs cœurs à cause de leur mécréance, car ils ne croyaient que très peu .
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Tafsir Fathul Majid
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