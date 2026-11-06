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Tafsir Fathul Majid - Tafsir de la Sourate An-Nisa', verset 148
An-Nisa'
148
4:148
۞ لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم وكان الله سميعا عليما ١٤٨
۞ لَّا يُحِبُّ ٱللَّهُ ٱلْجَهْرَ بِٱلسُّوٓءِ مِنَ ٱلْقَوْلِ إِلَّا مَن ظُلِمَ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا ١٤٨
۞ لَّا
ﱁ ﱂ
يُحِبُّ
ﱃ
ٱللَّهُ
ﱄ
ٱلۡجَهۡرَ
ﱅ
بِٱلسُّوٓءِ
ﱆ
مِنَ
ﱇ
ٱلۡقَوۡلِ
ﱈ
إِلَّا
ﱉ
مَن
ﱊ
ظُلِمَۚ
ﱋﱌ
وَكَانَ
ﱍ
ٱللَّهُ
ﱎ
سَمِيعًا
ﱏ
عَلِيمًا
ﱐ
١٤٨
ﱑ
Allah n’aime pas qu’on profère de mauvaises paroles sauf quand on a été injustement provoqué. Et Allah est Audient et Omniscient.
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Tafsir Fathul Majid
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