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Tafsir Fathul Majid - Tafsir de la Sourate An-Nisa', verset 145
An-Nisa'
145
4:145
ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا ١٤٥
إِنَّ ٱلْمُنَـٰفِقِينَ فِى ٱلدَّرْكِ ٱلْأَسْفَلِ مِنَ ٱلنَّارِ وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا ١٤٥
إِنَّ
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ٱلۡمُنَٰفِقِينَ
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فِي
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ٱلدَّرۡكِ
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ٱلۡأَسۡفَلِ
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مِنَ
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ٱلنَّارِ
ﲧ
وَلَن
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تَجِدَ
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لَهُمۡ
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نَصِيرًا
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١٤٥
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Les hypocrites seront, certes, au plus bas fond du Feu, et tu ne leur trouveras jamais de secoureur,
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