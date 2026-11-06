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Tafsir Fathul Majid - Tafsir de la Sourate An-Nisa', verset 142
An-Nisa'
142
4:142
ان المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله الا قليلا ١٤٢
إِنَّ ٱلْمُنَـٰفِقِينَ يُخَـٰدِعُونَ ٱللَّهَ وَهُوَ خَـٰدِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوٓا۟ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ قَامُوا۟ كُسَالَىٰ يُرَآءُونَ ٱلنَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ ٱللَّهَ إِلَّا قَلِيلًۭا ١٤٢
إِنَّ
ﱨ
ٱلۡمُنَٰفِقِينَ
ﱩ
يُخَٰدِعُونَ
ﱪ
ٱللَّهَ
ﱫ
وَهُوَ
ﱬ
خَٰدِعُهُمۡ
ﱭ
وَإِذَا
ﱮ
قَامُوٓاْ
ﱯ
إِلَى
ﱰ
ٱلصَّلَوٰةِ
ﱱ
قَامُواْ
ﱲ
كُسَالَىٰ
ﱳ
يُرَآءُونَ
ﱴ
ٱلنَّاسَ
ﱵ
وَلَا
ﱶ
يَذۡكُرُونَ
ﱷ
ٱللَّهَ
ﱸ
إِلَّا
ﱹ
قَلِيلٗا
ﱺ
١٤٢
ﱻ
Les hypocrites cherchent à tromper Allah, mais Allah retourne leur tromperie (contre eux-mêmes). Et lorsqu’ils se lèvent pour la prière (As-Salât), ils se lèvent avec paresse et par ostentation envers les gens. A peine invoquent-ils Allah.
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