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Tafsir Fathul Majid - Tafsir de la Sourate An-Nisa', verset 138
An-Nisa'
138
4:138
بشر المنافقين بان لهم عذابا اليما ١٣٨
بَشِّرِ ٱلْمُنَـٰفِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ١٣٨
بَشِّرِ
ﲞ
ٱلۡمُنَٰفِقِينَ
ﲟ
بِأَنَّ
ﲠ
لَهُمۡ
ﲡ
عَذَابًا
ﲢ
أَلِيمًا
ﲣ
١٣٨
ﲤ
Annonce aux hypocrites qu’il y a pour eux un châtiment douloureux,
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Tafsir Fathul Majid
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