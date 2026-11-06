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Tafsir Fathul Majid - Tafsir de la Sourate An-Nisa', verset 137
An-Nisa'
137
4:137
ان الذين امنوا ثم كفروا ثم امنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا ١٣٧
إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ثُمَّ كَفَرُوا۟ ثُمَّ ءَامَنُوا۟ ثُمَّ كَفَرُوا۟ ثُمَّ ٱزْدَادُوا۟ كُفْرًۭا لَّمْ يَكُنِ ٱللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًۢا ١٣٧
إِنَّ
ﲉ
ٱلَّذِينَ
ﲊ
ءَامَنُواْ
ﲋ
ثُمَّ
ﲌ
كَفَرُواْ
ﲍ
ثُمَّ
ﲎ
ءَامَنُواْ
ﲏ
ثُمَّ
ﲐ
كَفَرُواْ
ﲑ
ثُمَّ
ﲒ
ٱزۡدَادُواْ
ﲓ
كُفۡرٗا
ﲔ
لَّمۡ
ﲕ
يَكُنِ
ﲖ
ٱللَّهُ
ﲗ
لِيَغۡفِرَ
ﲘ
لَهُمۡ
ﲙ
وَلَا
ﲚ
لِيَهۡدِيَهُمۡ
ﲛ
سَبِيلَۢا
ﲜ
١٣٧
ﲝ
Ceux qui ont cru, puis sont devenus mécréants, puis ont cru de nouveau, ensuite sont redevenus mécréants, et n’ont fait que croître en mécréance, Allah ne leur pardonnera pas, ni les guidera vers un chemin (droit).
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