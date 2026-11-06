Rebar Kurdish Tafsir - Tafsir de la Sourate An-Nisa', verset 136

[ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ] ئهی باوهڕداران ئیمان بێنن به خواو پێغهمبهری خوا- صلى الله عليه وسلم - واته: دامهزراو بن لهسهر ئیمانهكهتان وه بهردهوام بن لهسهری [ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي أَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ ] وه ئیمان بێنن بهو كتابهی كه خوای گهوره دایبهزاندووه بۆ سهر پێغهمبهرهكهی- صلى الله عليه وسلم - كه قورئانی پیرۆزه، وه ئیمان بێنن بهههموو ئهو كتێبه ئاسمانیانهی تر كه له پێش قورئاندا خوای گهوره دایبهزاندووه، بۆ قورئان دهفهرمێت: (نَزَّلَ) چونكه بهش بهش و سورهت سورهت دابهزیوه، بهڵام بۆ كتابه ئاسمانییهكانى تر دهفهرمێت: (أَنْزَلَ) چونكه ههمووى به یهكجار دابهزیووهو هاتۆته خوارهوه [ وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا (١٣٦) ] بهڵام ههر كهسێك كوفر بكات به خوای گهورهو مهلائیكهتهكانی و كتێبه ئاسمانیهكانی و پێغهمبهرانی و ڕۆژی دوایی ئهوه گومڕاو وێڵ بووهو له ڕێگای ڕاست لایداوه گومڕابوونێكی زۆر دوور.