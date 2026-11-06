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Tafsir Fathul Majid - Tafsir de la Sourate An-Nisa', verset 134
An-Nisa'
134
4:134
من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والاخرة وكان الله سميعا بصيرا ١٣٤
مَّن كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ ٱلدُّنْيَا فَعِندَ ٱللَّهِ ثَوَابُ ٱلدُّنْيَا وَٱلْـَٔاخِرَةِ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ سَمِيعًۢا بَصِيرًۭا ١٣٤
مَّن
ﳆ
كَانَ
ﳇ
يُرِيدُ
ﳈ
ثَوَابَ
ﳉ
ٱلدُّنۡيَا
ﳊ
فَعِندَ
ﳋ
ٱللَّهِ
ﳌ
ثَوَابُ
ﳍ
ٱلدُّنۡيَا
ﳎ
وَٱلۡأٓخِرَةِۚ
ﳏﳐ
وَكَانَ
ﳑ
ٱللَّهُ
ﳒ
سَمِيعَۢا
ﳓ
بَصِيرٗا
ﳔ
١٣٤
ﳕ
Quiconque désire la récompense d’ici-bas, c’est auprès d’Allah qu’est la récompense d’ici-bas tout comme celle de l’au-delà. Et Allah entend et observe tout.
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