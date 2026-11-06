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Tafsir Fathul Majid - Tafsir de la Sourate An-Nisa', verset 124
An-Nisa'
124
4:124
ومن يعمل من الصالحات من ذكر او انثى وهو مومن فاولايك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا ١٢٤
وَمَن يَعْمَلْ مِنَ ٱلصَّـٰلِحَـٰتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌۭ فَأُو۟لَـٰٓئِكَ يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًۭا ١٢٤
وَمَن
ﱯ
يَعۡمَلۡ
ﱰ
مِنَ
ﱱ
ٱلصَّٰلِحَٰتِ
ﱲ
مِن
ﱳ
ذَكَرٍ
ﱴ
أَوۡ
ﱵ
أُنثَىٰ
ﱶ
وَهُوَ
ﱷ
مُؤۡمِنٞ
ﱸ
فَأُوْلَٰٓئِكَ
ﱹ
يَدۡخُلُونَ
ﱺ
ٱلۡجَنَّةَ
ﱻ
وَلَا
ﱼ
يُظۡلَمُونَ
ﱽ
نَقِيرٗا
ﱾ
١٢٤
ﱿ
Et quiconque, homme ou femme, fait de bonnes œuvres, tout en étant croyant... les voilà ceux qui entreront au Paradis; et on ne leur fera aucune injustice, fût-ce d’un creux de noyau de datte.
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Tafsir Fathul Majid
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