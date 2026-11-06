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Tafsir Fathul Majid - Tafsir de la Sourate An-Nisa', verset 122
An-Nisa'
122
4:122
والذين امنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا وعد الله حقا ومن اصدق من الله قيلا ١٢٢
وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّـٰلِحَـٰتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّـٰتٍۢ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَـٰرُ خَـٰلِدِينَ فِيهَآ أَبَدًۭا ۖ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقًّۭا ۚ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ ٱللَّهِ قِيلًۭا ١٢٢
وَٱلَّذِينَ
ﱁ
ءَامَنُواْ
ﱂ
وَعَمِلُواْ
ﱃ
ٱلصَّٰلِحَٰتِ
ﱄ
سَنُدۡخِلُهُمۡ
ﱅ
جَنَّٰتٖ
ﱆ
تَجۡرِي
ﱇ
مِن
ﱈ
تَحۡتِهَا
ﱉ
ٱلۡأَنۡهَٰرُ
ﱊ
خَٰلِدِينَ
ﱋ
فِيهَآ
ﱌ
أَبَدٗاۖ
ﱍﱎ
وَعۡدَ
ﱏ
ٱللَّهِ
ﱐ
حَقّٗاۚ
ﱑﱒ
وَمَنۡ
ﱓ
أَصۡدَقُ
ﱔ
مِنَ
ﱕ
ٱللَّهِ
ﱖ
قِيلٗا
ﱗ
١٢٢
ﱘ
Et quant à ceux qui ont cru et fait de bonnes œuvres. Nous les ferons entrer bientôt aux Jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, pour y demeurer éternellement. Promesse d’Allah en vérité. Et qui est plus véridique qu’Allah en parole?
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