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Tafsir Fathul Majid - Tafsir de la Sourate An-Nisa', verset 119
An-Nisa'
119
4:119
ولاضلنهم ولامنينهم ولامرنهم فليبتكن اذان الانعام ولامرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا ١١٩
وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَـَٔامُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ ءَاذَانَ ٱلْأَنْعَـٰمِ وَلَـَٔامُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ ٱللَّهِ ۚ وَمَن يَتَّخِذِ ٱلشَّيْطَـٰنَ وَلِيًّۭا مِّن دُونِ ٱللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًۭا مُّبِينًۭا ١١٩
وَلَأُضِلَّنَّهُمۡ
ﲠ
وَلَأُمَنِّيَنَّهُمۡ
ﲡ
وَلَأٓمُرَنَّهُمۡ
ﲢ
فَلَيُبَتِّكُنَّ
ﲣ
ءَاذَانَ
ﲤ
ٱلۡأَنۡعَٰمِ
ﲥ
وَلَأٓمُرَنَّهُمۡ
ﲦ
فَلَيُغَيِّرُنَّ
ﲧ
خَلۡقَ
ﲨ
ٱللَّهِۚ
ﲩﲪ
وَمَن
ﲫ
يَتَّخِذِ
ﲬ
ٱلشَّيۡطَٰنَ
ﲭ
وَلِيّٗا
ﲮ
مِّن
ﲯ
دُونِ
ﲰ
ٱللَّهِ
ﲱ
فَقَدۡ
ﲲ
خَسِرَ
ﲳ
خُسۡرَانٗا
ﲴ
مُّبِينٗا
ﲵ
١١٩
ﲶ
Certes, je ne manquerai pas de les égarer, je leur donnerai de faux espoirs, je leur commanderai, et ils fendront les oreilles des bestiaux; je leur commanderai, et ils altéreront la création d’Allah. Et quiconque prend le Diable (Satan) pour allié au lieu d’Allah, sera, certes, voué à une perte évidente.
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