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Tafsir Fathul Majid - Tafsir de la Sourate An-Nisa', verset 114
An-Nisa'
114
4:114
۞ لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقة او معروف او اصلاح بين الناس ومن يفعل ذالك ابتغاء مرضات الله فسوف نوتيه اجرا عظيما ١١٤
۞ لَّا خَيْرَ فِى كَثِيرٍۢ مِّن نَّجْوَىٰهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَـٰحٍۭ بَيْنَ ٱلنَّاسِ ۚ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ ٱبْتِغَآءَ مَرْضَاتِ ٱللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًۭا ١١٤
۞ لَّا
ﱁ ﱂ
خَيۡرَ
ﱃ
فِي
ﱄ
كَثِيرٖ
ﱅ
مِّن
ﱆ
نَّجۡوَىٰهُمۡ
ﱇ
إِلَّا
ﱈ
مَنۡ
ﱉ
أَمَرَ
ﱊ
بِصَدَقَةٍ
ﱋ
أَوۡ
ﱌ
مَعۡرُوفٍ
ﱍ
أَوۡ
ﱎ
إِصۡلَٰحِۭ
ﱏ
بَيۡنَ
ﱐ
ٱلنَّاسِۚ
ﱑﱒ
وَمَن
ﱓ
يَفۡعَلۡ
ﱔ
ذَٰلِكَ
ﱕ
ٱبۡتِغَآءَ
ﱖ
مَرۡضَاتِ
ﱗ
ٱللَّهِ
ﱘ
فَسَوۡفَ
ﱙ
نُؤۡتِيهِ
ﱚ
أَجۡرًا
ﱛ
عَظِيمٗا
ﱜ
١١٤
ﱝ
Il n’y a rien de bon dans la plus grande partie de leurs conversations secrètes, sauf si l’un d’eux ordonne une aumône, une bonne action, ou une conciliation entre les gens. Et quiconque le fait, cherchant l’agrément d’Allah, à celui-là Nous donnerons bientôt une récompense énorme.
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Tafsir Fathul Majid
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