Se connecter
Se connecter
Se connecter
Sélectionner la langue
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir Fathul Majid - Tafsir de la Sourate An-Nisa', verset 113
An-Nisa'
113
4:113
ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طايفة منهم ان يضلوك وما يضلون الا انفسهم وما يضرونك من شيء وانزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما ١١٣
وَلَوْلَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُۥ لَهَمَّت طَّآئِفَةٌۭ مِّنْهُمْ أَن يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّآ أَنفُسَهُمْ ۖ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِن شَىْءٍۢ ۚ وَأَنزَلَ ٱللَّهُ عَلَيْكَ ٱلْكِتَـٰبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ ۚ وَكَانَ فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًۭا ١١٣
وَلَوۡلَا
ﲮ
فَضۡلُ
ﲯ
ٱللَّهِ
ﲰ
عَلَيۡكَ
ﲱ
وَرَحۡمَتُهُۥ
ﲲ
لَهَمَّت
ﲳ
طَّآئِفَةٞ
ﲴ
مِّنۡهُمۡ
ﲵ
أَن
ﲶ
يُضِلُّوكَ
ﲷ
وَمَا
ﲸ
يُضِلُّونَ
ﲹ
إِلَّآ
ﲺ
أَنفُسَهُمۡۖ
ﲻﲼ
وَمَا
ﲽ
يَضُرُّونَكَ
ﲾ
مِن
ﲿ
شَيۡءٖۚ
ﳀﳁ
وَأَنزَلَ
ﳂ
ٱللَّهُ
ﳃ
عَلَيۡكَ
ﳄ
ٱلۡكِتَٰبَ
ﳅ
وَٱلۡحِكۡمَةَ
ﳆ
وَعَلَّمَكَ
ﳇ
مَا
ﳈ
لَمۡ
ﳉ
تَكُن
ﳊ
تَعۡلَمُۚ
ﳋﳌ
وَكَانَ
ﳍ
فَضۡلُ
ﳎ
ٱللَّهِ
ﳏ
عَلَيۡكَ
ﳐ
عَظِيمٗا
ﳑ
١١٣
ﳒ
Et n’eût été la grâce d’Allah sur toi (Mohammad) et Sa miséricorde, une partie d’entre eux t’aurait bien volontiers égaré. Mais ils n’égarent qu’eux-mêmes, et ne peuvent en rien te nuire. Allah a fait descendre sur toi le Livre et la Sagesse, et [Il] t’a enseigné ce que tu ne savais pas. Et la grâce d’Allah sur toi est immense.
Tafsirs
Niveaux
Leçons
Réflexions
Réponses
Qiraat
Hadith
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid n'est pas disponible pour le verset actuel.