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Tafsir: Al-Mursalate 77:50
Al-Mursalate
50
77:50
فباي حديث بعده يومنون ٥٠
فَبِأَىِّ حَدِيثٍۭ بَعْدَهُۥ يُؤْمِنُونَ ٥٠
فَبِأَيِّ
حَدِيثِۭ
بَعۡدَهُۥ
يُؤۡمِنُونَ
٥٠
Après cela, en quelle parole croiront-ils donc
1
?
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Rebar Kurdish Tafsir
[
فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ (٥٠)
] ئهگهر باوهڕ به قورئانی پیرۆز نهكهن ئیتر له پاش قورئان باوهڕ به چ قسهو چ فهرموودهیهكی تر ئهكهن، (ئهم ئایهته بهڵگهیه لهسهر ئهوهى كه قورئان فهرموودهو فهرمایشت و كهلامی خوای گهورهیه)، والله أعلم.