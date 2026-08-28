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Tafsir: Al-Mursalate 77:49
Al-Mursalate
49
77:49
ويل يوميذ للمكذبين ٤٩
وَيْلٌۭ يَوْمَئِذٍۢ لِّلْمُكَذِّبِينَ ٤٩
وَيۡلٞ
يَوۡمَئِذٖ
لِّلۡمُكَذِّبِينَ
٤٩
Malheur, ce jour-là, à ceux qui criaient au mensonge.
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العربية
Al-Tafsir al-Wasit (Tantawi)
( وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ ) أى : هلاك شديد يوم القيامة لهؤلاء المكذبين .