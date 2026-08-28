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Tafsir: Al-Mursalate 77:47
Al-Mursalate
47
77:47
ويل يوميذ للمكذبين ٤٧
وَيْلٌۭ يَوْمَئِذٍۢ لِّلْمُكَذِّبِينَ ٤٧
وَيۡلٞ
يَوۡمَئِذٖ
لِّلۡمُكَذِّبِينَ
٤٧
Malheur, ce jour-là, à ceux qui criaient au mensonge.
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Tafseer Al-Baghawi
"ويل يومئذ للمكذبين"
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