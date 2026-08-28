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Tafsir: Al-Mursalate 77:38
Al-Mursalate
38
77:38
هاذا يوم الفصل جمعناكم والاولين ٣٨
هَـٰذَا يَوْمُ ٱلْفَصْلِ ۖ جَمَعْنَـٰكُمْ وَٱلْأَوَّلِينَ ٣٨
هَٰذَا
يَوۡمُ
ٱلۡفَصۡلِۖ
جَمَعۡنَٰكُمۡ
وَٱلۡأَوَّلِينَ
٣٨
C’est le Jour de la Décision [Jugement], où nous vous réunirons ainsi que les anciens.
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Rebar Kurdish Tafsir
[
هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ جَمَعْنَاكُمْ وَالْأَوَّلِينَ (٣٨)
] ئهمه ڕۆژی یهكلا بوونهوهو یهكلایی كردنهوهو جیاكردنهوهیه كه ئێوهو سهرهتاكان و كۆتاییهكانمان ههر ههمووی تیادا كۆكردۆتهوه له یهك شوێنێكدا.