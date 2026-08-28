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Tafsir: Al-Mursalate 77:25
Al-Mursalate
25
77:25
الم نجعل الارض كفاتا ٢٥
أَلَمْ نَجْعَلِ ٱلْأَرْضَ كِفَاتًا ٢٥
أَلَمۡ
نَجۡعَلِ
ٱلۡأَرۡضَ
كِفَاتًا
٢٥
N’avons-Nous pas fait de la terre un endroit les contenant tous,
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Tafsir Abu Bakr Zakaria
আমরা কি যমীনকে সৃষ্টি করিনি ধারণকারীরূপে,