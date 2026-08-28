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Tafsir: Al-Mursalate 77:13
Al-Mursalate
13
77:13
ليوم الفصل ١٣
لِيَوْمِ ٱلْفَصْلِ ١٣
لِيَوۡمِ
ٱلۡفَصۡلِ
١٣
Au Jour de la Décision. [le Jugement]!
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العربية
Al-Tafsir al-Wasit (Tantawi)
ليوم الفصل ، وهو يوم القيامة ، الذى يفصل الله - تعالى - فيه بقضائه العادل بين العباد .