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Tafsir: Al-Mursalate 77:11
Al-Mursalate
11
77:11
واذا الرسل اقتت ١١
وَإِذَا ٱلرُّسُلُ أُقِّتَتْ ١١
وَإِذَا
ٱلرُّسُلُ
أُقِّتَتۡ
١١
et que le moment (pour la réunion) des Messagers a été fixé! ...
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Tafsir Fathul Majid
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