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Tafsir: Al-Mursalate 77:10
Al-Mursalate
10
77:10
واذا الجبال نسفت ١٠
وَإِذَا ٱلْجِبَالُ نُسِفَتْ ١٠
وَإِذَا
ٱلۡجِبَالُ
نُسِفَتۡ
١٠
et que les montagnes seront pulvérisées,
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العربية
Tafseer Al-Baghawi
"وإذا الجبال نسفت"
، قلعت من أماكنها.