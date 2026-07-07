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Al-Jinn
7
72:7
وانهم ظنوا كما ظننتم ان لن يبعث الله احدا ٧
وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا۟ كَمَا ظَنَنتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ ٱللَّهُ أَحَدًۭا ٧
وَأَنَّهُمۡ
ظَنُّواْ
كَمَا
ظَنَنتُمۡ
أَن
لَّن
يَبۡعَثَ
ٱللَّهُ
أَحَدٗا
٧
Et ils avaient pensé comme vous avez pensé qu’Allah ne ressusciterait jamais personne.
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Rebar Kurdish Tafsir
[
وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَنْ لَنْ يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا (٧)
] مرۆڤە كافرەكانیش وەكو ئێوەی جنییەكان گومانی ئەوەیان برد كە خوای گەورە كەس زیندوو ناكاتەوەو لێپرسینەوە لەگەڵ كەسدا ناكات لە ڕۆژی قیامەت، یاخود (أَنْ لَنْ يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا) خوای گەورە هیچ پێغەمبەرێك نانێرێت.