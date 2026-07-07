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Al-Jinn
15
72:15
واما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا ١٥
وَأَمَّا ٱلْقَـٰسِطُونَ فَكَانُوا۟ لِجَهَنَّمَ حَطَبًۭا ١٥
وَأَمَّا
ٱلۡقَٰسِطُونَ
فَكَانُواْ
لِجَهَنَّمَ
حَطَبٗا
١٥
Et quant aux injustes, ils formeront le combustible de l’Enfer.
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Rebar Kurdish Tafsir
[
وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا (١٥)
] بەڵام ستەمكاران لە جنی وە لە مرۆڤەكانیش ئەبنە سووتەمەنی ئاگری دۆزەخ.