اذھم ........................................ شھود (7:85) ” اس گڑھے میں بڑھکتی ہوئی آگ تھی جبکہ وہ اس گڑھے کے کنارے پر بیٹھے ہوئے تھے اور جو کچھ وہ ایمان لانے والوں کے ساتھ کررہے تھے اسے دیکھ رہے تھے “۔ یہ ایک ایسی تصویر کشی ہے کہ اس سے ان کا موقف اور انکا منظر اچھی طرح ظاہر ہورہا ہے۔ یہ لوگ آگ جلا رہے ہیں ، مومنین اور مومنات کو پکڑ پکڑ کر اس میں پھینک رہے ہیں اور ان کو کنارے پر بیٹھے جلتے دیکھ رہے ہیں۔ اس سنگدل کے فعل کو قریب سے دیکھ رہے ہیں ، سزا دہی کے طریقوں کا مشاہدہ بھی کررہے ہیں اور جوں جوں آگ ان کے اجسام کو کھاتی ہے ، یہ خوش ہورہے ہیں اور اس درد ناک منظر کو اپنے مشاہدے پر ثبت کررہے ہیں۔ اہل ایمان بےگناہ تھے ۔ ان کے ذمہ ان ظالموں کا کوئی قصاص نہ تھا۔