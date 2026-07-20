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Al-Ahzab
65
33:65
خالدين فيها ابدا لا يجدون وليا ولا نصيرا ٦٥
خَـٰلِدِينَ فِيهَآ أَبَدًۭا ۖ لَّا يَجِدُونَ وَلِيًّۭا وَلَا نَصِيرًۭا ٦٥
خَٰلِدِينَ
فِيهَآ
أَبَدٗاۖ
لَّا
يَجِدُونَ
وَلِيّٗا
وَلَا
نَصِيرٗا
٦٥
pour qu’ils y demeurent éternellement, sans trouver ni alliés ni secoureur.
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