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Al-Ahzab
19
33:19
اشحة عليكم فاذا جاء الخوف رايتهم ينظرون اليك تدور اعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فاذا ذهب الخوف سلقوكم بالسنة حداد اشحة على الخير اولايك لم يومنوا فاحبط الله اعمالهم وكان ذالك على الله يسيرا ١٩
أَشِحَّةً عَلَيْكُمْ ۖ فَإِذَا جَآءَ ٱلْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَٱلَّذِى يُغْشَىٰ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْمَوْتِ ۖ فَإِذَا ذَهَبَ ٱلْخَوْفُ سَلَقُوكُم بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ أَشِحَّةً عَلَى ٱلْخَيْرِ ۚ أُو۟لَـٰٓئِكَ لَمْ يُؤْمِنُوا۟ فَأَحْبَطَ ٱللَّهُ أَعْمَـٰلَهُمْ ۚ وَكَانَ ذَٰلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًۭا ١٩
أَشِحَّةً
عَلَيۡكُمۡۖ
فَإِذَا
جَآءَ
ٱلۡخَوۡفُ
رَأَيۡتَهُمۡ
يَنظُرُونَ
إِلَيۡكَ
تَدُورُ
أَعۡيُنُهُمۡ
كَٱلَّذِي
يُغۡشَىٰ
عَلَيۡهِ
مِنَ
ٱلۡمَوۡتِۖ
فَإِذَا
ذَهَبَ
ٱلۡخَوۡفُ
سَلَقُوكُم
بِأَلۡسِنَةٍ
حِدَادٍ
أَشِحَّةً
عَلَى
ٱلۡخَيۡرِۚ
أُوْلَٰٓئِكَ
لَمۡ
يُؤۡمِنُواْ
فَأَحۡبَطَ
ٱللَّهُ
أَعۡمَٰلَهُمۡۚ
وَكَانَ
ذَٰلِكَ
عَلَى
ٱللَّهِ
يَسِيرٗا
١٩
avares à votre égard. Puis, quand leur vient la peur, tu les vois te regarder avec des yeux révulsés, comme ceux de quelqu’un qui s’est évanoui par peur de la mort. Une fois la peur passée, ils vous lacèrent avec des langues effilées, alors qu’ils sont chiches à faire le bien. Ceux-là n’ont jamais cru. Allah donc, rend vaines leurs actions. Et cela est facile à Allah.
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Les réflexions sont des points de vue personnels (révisées dans un souci de qualité), et ne doivent pas être prises comme des vérités absolues.
Muhammet Elbir Habiboglu
Suivre
il y a 2 ans
·
Référencement
Ayah 33:19
Tabii, Ahzab Suresi 19. ayette geçen 'سلق' (salaka) kelimesini günlük hayattan bir örnekle açıklamaya çalışayım.
Bu ayette kelime, genellikle 'keskin dilleriyle incitmek' veya 'sert ve kaba bir şekilde konuşmak' anlamında kullanılmıştır. Günlük hayattan buna benzer bir örnek şöyle olabilir:
Örnek durum:
Bir ofis ortamında, yeni bir proje üzerinde çalışan bir ekip düşünelim. Ekip üyelerinden biri, Ahmet, projenin gidişatından memnun değil ve end...
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1
Muhammet Elbir Habiboglu
Suivre
il y a 2 ans
·
Référencement
Ayah 33:19
Rağıb el-İsfahani'nin 'el-Müfredat' kitabında 'شحح' (şuhh) kelimesinin anlamı şu şekilde açıklanmıştır:
الشُّحُّ: بُخْلٌ مَعَ حِرْصٍ، وهو أَبْلَغُ مِنَ البُخْلِ
Bu açıklamayı Türkçeye çevirelim:
'Şuhh: Hırs ile birlikte olan cimrilik demektir. Bu, sadece cimrilikten (buhl) daha kapsamlı ve şiddetli bir anlam taşır.'
Rağıb el-İsfahani'nin bu tanımına göre 'şuhh' kelimesinin özellikleri şunlardır:
1. Sadece cimrilik değil, aynı zamanda hırs iç...
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