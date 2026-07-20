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Al-Ahzab
13
33:13
واذ قالت طايفة منهم يا اهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ويستاذن فريق منهم النبي يقولون ان بيوتنا عورة وما هي بعورة ان يريدون الا فرارا ١٣
وَإِذْ قَالَت طَّآئِفَةٌۭ مِّنْهُمْ يَـٰٓأَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَٱرْجِعُوا۟ ۚ وَيَسْتَـْٔذِنُ فَرِيقٌۭ مِّنْهُمُ ٱلنَّبِىَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌۭ وَمَا هِىَ بِعَوْرَةٍ ۖ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًۭا ١٣
وَإِذۡ
قَالَت
طَّآئِفَةٞ
مِّنۡهُمۡ
يَٰٓأَهۡلَ
يَثۡرِبَ
لَا
مُقَامَ
لَكُمۡ
فَٱرۡجِعُواْۚ
وَيَسۡتَـٔۡذِنُ
فَرِيقٞ
مِّنۡهُمُ
ٱلنَّبِيَّ
يَقُولُونَ
إِنَّ
بُيُوتَنَا
عَوۡرَةٞ
وَمَا
هِيَ
بِعَوۡرَةٍۖ
إِن
يُرِيدُونَ
إِلَّا
فِرَارٗا
١٣
De même, un groupe d’entre eux dit : "Gens de Yathrib ! Ne demeurez pas ici. Retournez [chez vous]". Un groupe d’entre eux demande au Prophète la permission de partir en disant : "Nos demeures sont sans protection", alors qu’elle ne l’étaient pas : ils ne voulaient que s’enfuir.
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Les réflexions sont des points de vue personnels (révisées dans un souci de qualité), et ne doivent pas être prises comme des vérités absolues.
tareq abed
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il y a 8 ans
·
Référencement
Ayah 33:13, 37:27-32
One lesson to draw from is that those who leave the obedience of Allah will not rest until they take those who are on his obedience them. The hypprocrites here couldnt stop at retreating until they tried to convince the companions to retreat with them. Maybe to justify their own cowardice or maybe because misery loves company. Allah mentions in Saffat their admission , 'we misled you because we ourselves were misled '. So never let someone who ...
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