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Al-An'am
104
6:104
قد جاءكم بصاير من ربكم فمن ابصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما انا عليكم بحفيظ ١٠٤
قَدْ جَآءَكُم بَصَآئِرُ مِن رَّبِّكُمْ ۖ فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِۦ ۖ وَمَنْ عَمِىَ فَعَلَيْهَا ۚ وَمَآ أَنَا۠ عَلَيْكُم بِحَفِيظٍۢ ١٠٤
قَدۡ
جَآءَكُم
بَصَآئِرُ
مِن
رَّبِّكُمۡۖ
فَمَنۡ
أَبۡصَرَ
فَلِنَفۡسِهِۦۖ
وَمَنۡ
عَمِيَ
فَعَلَيۡهَاۚ
وَمَآ
أَنَا۠
عَلَيۡكُم
بِحَفِيظٖ
١٠٤
Certes, il vous est parvenu des preuves éclatantes, de la part de votre Seigneur. Donc, quiconque voit clair, c’est en sa faveur ; et quiconque reste aveugle, alors c’est à son détriment. Et je ne suis nullement chargé de votre sauvegarde.
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Rebar Kurdish Tafsir
[
قَدْ جَاءَكُمْ بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ
] ئهوه لهلایهن پهروهردگارهوه بهڵگهی ڕوون و ئاشكراتان بۆ هاتووه [
فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ
] جا ههر كهسێك ئهو بهڵگه ڕوون و ئاشكرایانه ببینێ كه له قورئاندا هاتووهو لێی تێ بگات ئهوه سوودهكهی بۆ خۆیهتی [
وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا
] وه ههر كهسێك خۆی كوێر بكات له ئاست بینینی ئهو بهڵگه ڕوون و ئاشكرایانه ئهوه تهنها زیان له خۆی ئهدات [
وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ (١٠٤)
] وه من چاودێر نیم بهسهر ئێوهوهو كردهوهكانتان بپارێزم بهڵكو تهنها پهیامی خوای گهورهتان پێ ئهگهیهنم