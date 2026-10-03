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Tafsir Fathul Majid Tafsir : Al-An'am Ayah 102
Al-An'am
102
6:102
ذالكم الله ربكم لا الاه الا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل ١٠٢
ذَٰلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ ۖ لَآ إِلَـٰهَ إِلَّا هُوَ ۖ خَـٰلِقُ كُلِّ شَىْءٍۢ فَٱعْبُدُوهُ ۚ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍۢ وَكِيلٌۭ ١٠٢
ذَٰلِكُمُ
ﱁ
ٱللَّهُ
ﱂ
رَبُّكُمۡۖ
ﱃﱄ
لَآ
ﱅ
إِلَٰهَ
ﱆ
إِلَّا
ﱇ
هُوَۖ
ﱈﱉ
خَٰلِقُ
ﱊ
كُلِّ
ﱋ
شَيۡءٖ
ﱌ
فَٱعۡبُدُوهُۚ
ﱍﱎ
وَهُوَ
ﱏ
عَلَىٰ
ﱐ
كُلِّ
ﱑ
شَيۡءٖ
ﱒ
وَكِيلٞ
ﱓ
١٠٢
ﱔ
Voilà Allah, votre Seigneur ! Il n’y a de divinité que Lui, Créateur de tout. Adorez-Le donc ! C’est Lui qui a charge de tout.
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