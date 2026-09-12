Se connecter
Se connecter
Se connecter
Sélectionner la langue
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir Fathul Majid Tafsir : Ar-Ra'd Ayah 2
Ar-Ra'd
2
13:2
الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لاجل مسمى يدبر الامر يفصل الايات لعلكم بلقاء ربكم توقنون ٢
ٱللَّهُ ٱلَّذِى رَفَعَ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ بِغَيْرِ عَمَدٍۢ تَرَوْنَهَا ۖ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ ۖ وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ ۖ كُلٌّۭ يَجْرِى لِأَجَلٍۢ مُّسَمًّۭى ۚ يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرَ يُفَصِّلُ ٱلْـَٔايَـٰتِ لَعَلَّكُم بِلِقَآءِ رَبِّكُمْ تُوقِنُونَ ٢
ٱللَّهُ
ﱓ
ٱلَّذِي
ﱔ
رَفَعَ
ﱕ
ٱلسَّمَٰوَٰتِ
ﱖ
بِغَيۡرِ
ﱗ
عَمَدٖ
ﱘ
تَرَوۡنَهَاۖ
ﱙﱚ
ثُمَّ
ﱛ
ٱسۡتَوَىٰ
ﱜ
عَلَى
ﱝ
ٱلۡعَرۡشِۖ
ﱞﱟ
وَسَخَّرَ
ﱠ
ٱلشَّمۡسَ
ﱡ
وَٱلۡقَمَرَۖ
ﱢﱣ
كُلّٞ
ﱤ
يَجۡرِي
ﱥ
لِأَجَلٖ
ﱦ
مُّسَمّٗىۚ
ﱧﱨ
يُدَبِّرُ
ﱩ
ٱلۡأَمۡرَ
ﱪ
يُفَصِّلُ
ﱫ
ٱلۡأٓيَٰتِ
ﱬ
لَعَلَّكُم
ﱭ
بِلِقَآءِ
ﱮ
رَبِّكُمۡ
ﱯ
تُوقِنُونَ
ﱰ
٢
ﱱ
Allah est Celui qui a élevé [bien haut] les cieux sans piliers visibles. Puis, Il S’est établi [Istawâ] sur le Trône et a soumis le soleil et la lune, chacun poursuivant sa course vers un terme fixé. Il règle l’Ordre [de tout] et expose en détail les signes afin que vous ayez la certitude de la rencontre de votre Seigneur.
1
Tafsirs
Niveaux
Leçons
Réflexions
Réponses
Qiraat
Hadith
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid n'est pas disponible pour l'Ayah actuelle.