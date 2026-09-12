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Tafsir Fathul Majid Tafsir : Ar-Ra'd Ayah 10
Ar-Ra'd
10
13:10
سواء منكم من اسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار ١٠
سَوَآءٌۭ مِّنكُم مَّنْ أَسَرَّ ٱلْقَوْلَ وَمَن جَهَرَ بِهِۦ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍۭ بِٱلَّيْلِ وَسَارِبٌۢ بِٱلنَّهَارِ ١٠
سَوَآءٞ
ﲁ
مِّنكُم
ﲂ
مَّنۡ
ﲃ
أَسَرَّ
ﲄ
ٱلۡقَوۡلَ
ﲅ
وَمَن
ﲆ
جَهَرَ
ﲇ
بِهِۦ
ﲈ
وَمَنۡ
ﲉ
هُوَ
ﲊ
مُسۡتَخۡفِۭ
ﲋ
بِٱلَّيۡلِ
ﲌ
وَسَارِبُۢ
ﲍ
بِٱلنَّهَارِ
ﲎ
١٠
ﲏ
Sont égaux pour lui, celui parmi vous qui tient secrète sa parole, et celui qui la divulgue ; ainsi que celui qui se cache la nuit et celui qui se montre au grand jour.
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