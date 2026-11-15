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Tafsir Fathul Majid - Tafsir de la Sourate At-Tawbah, verset 129
At-Tawbah
129
9:129
فان تولوا فقل حسبي الله لا الاه الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم ١٢٩
فَإِن تَوَلَّوْا۟ فَقُلْ حَسْبِىَ ٱللَّهُ لَآ إِلَـٰهَ إِلَّا هُوَ ۖ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ ۖ وَهُوَ رَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ ١٢٩
فَإِن
ﲫ
تَوَلَّوۡاْ
ﲬ
فَقُلۡ
ﲭ
حَسۡبِيَ
ﲮ
ٱللَّهُ
ﲯ
لَآ
ﲰ
إِلَٰهَ
ﲱ
إِلَّا
ﲲ
هُوَۖ
ﲳﲴ
عَلَيۡهِ
ﲵ
تَوَكَّلۡتُۖ
ﲶﲷ
وَهُوَ
ﲸ
رَبُّ
ﲹ
ٱلۡعَرۡشِ
ﲺ
ٱلۡعَظِيمِ
ﲻ
١٢٩
ﲼ
Alors, s’ils se détournent, dis : "Allah me suffit ! Il n’y a de divinité que Lui. En Lui je place ma confiance; et Il est Seigneur du Trône immense !"
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