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Tafsir Fathul Majid - Tafsir de la Sourate At-Tawbah, verset 128
At-Tawbah
128
9:128
لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمومنين رءوف رحيم ١٢٨
لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُولٌۭ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌۭ رَّحِيمٌۭ ١٢٨
لَقَدۡ
ﲜ
جَآءَكُمۡ
ﲝ
رَسُولٞ
ﲞ
مِّنۡ
ﲟ
أَنفُسِكُمۡ
ﲠ
عَزِيزٌ
ﲡ
عَلَيۡهِ
ﲢ
مَا
ﲣ
عَنِتُّمۡ
ﲤ
حَرِيصٌ
ﲥ
عَلَيۡكُم
ﲦ
بِٱلۡمُؤۡمِنِينَ
ﲧ
رَءُوفٞ
ﲨ
رَّحِيمٞ
ﲩ
١٢٨
ﲪ
Certes, un Messager pris parmi vous, est venu à vous, auquel pèsent lourd les difficultés que vous subissez, qui est plein de sollicitude pour vous, qui est compatissant et miséricordieux envers les croyants.
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