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Tafsir Fathul Majid - Tafsir de la Sourate At-Tawbah, verset 126
At-Tawbah
126
9:126
اولا يرون انهم يفتنون في كل عام مرة او مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون ١٢٦
أَوَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِى كُلِّ عَامٍۢ مَّرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يَذَّكَّرُونَ ١٢٦
أَوَلَا
ﱴ
يَرَوۡنَ
ﱵ
أَنَّهُمۡ
ﱶ
يُفۡتَنُونَ
ﱷ
فِي
ﱸ
كُلِّ
ﱹ
عَامٖ
ﱺ
مَّرَّةً
ﱻ
أَوۡ
ﱼ
مَرَّتَيۡنِ
ﱽ
ثُمَّ
ﱾ
لَا
ﱿ
يَتُوبُونَ
ﲀ
وَلَا
ﲁ
هُمۡ
ﲂ
يَذَّكَّرُونَ
ﲃ
١٢٦
ﲄ
Ne voient-ils pas que chaque année on les éprouve une ou deux fois? Malgré cela, ils ne se repentent, ni ne se souviennent.
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